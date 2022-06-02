Mercedes представил суперкар с пятью двигателями (видео) — Finance.ua

Mercedes представил суперкар с пятью двигателями (видео)

Mercedes-Benz представил, возможно, самый крутой в своей истории автомобиль, который предназначен для дорог общего пользования — он получил имя Mercedes-AMG ONE.

«С Mercedes-AMG ONE мы вышли за рамки возможного. Огромные технические проблемы, связанные с созданием современного силового агрегата Формулы-1, подходящего для повседневного использования на дорогах, несомненно, довели нас до предела. За время разработки я думал, что проект будет невозможно реализовать», — заявил председатель правления Mercedes-AMG GmbH Филипп Шимер.

Впервые о Mercedes-AMG ONE заговорили еще 5,5 лет назад, когда немцы заявили о своем желании построить суперкар с технологиями от «Формулы-1». И 1 июня 2022 года эта модель была официально представлена. И она действительно имеет формульный двигатель. Точнее формульную силовую установку.

Ее мощность — безумные 1063 л.с. (или 782 кВт). Такой табун выдает один двигатель внутреннего сгорания объемом всего 1,6 л и сразу четыре электрических мотора. Два из них работают спереди с каждым из колес, один трудится вместе с бензиновым агрегатом, а четвертый связан с турбокомпрессором.

Разумеется, тут не простой бензиновый двигатель. Это V6 объемом 1,6 л, который имеет не механические пружины клапанов, а пневматические. Он способен раскручиваться до 11 тыс. оборотов. Мог бы и больше, но для сохранения ресурса обороты были ограничены. Мощность мотора — 574 л.с., но больше впечатляет его удельная мощность — 359 л.с. на литр объема.

Кстати, расположен этот мотор посередине перед задней осью. По словам инженеров, этот двигатель, который работает вместе с уникальной системой турбонаддува (компрессора способен раскручиваться до 100 000 об/мин), мгновенно реагирует на нажатие педали газа. Якобы даже лучше, чем это делает могучий бензиновый V8.О максимальной скорости — она ограничена. Но не на привычном для немецких автомобилей уровне в 250 км/ч, а на отметке 352 км/ч. А время разгона 0-100 км/ч — 2,9 секунды.

Интересно, что во время запуска машины первое время будут работать только передние электрические двигатели, одновременно с этим начнется прогрев каталитического нейтрализатора. И двигатель внутреннего сгорания не запустится, пока не будет достигнута необходимая температура каталитического нейтрализатора.

Машина будет иметь шесть режимов работы:

Race Safe: стандартная программа с гибридным режимом и полностью электрическим запуском. Только когда требуется более высокая мощность, включается двигатель внутреннего сгорания.

Race: гибридный режим вождения со специальной стратегией зарядки. Двигатель внутреннего сгорания работает непрерывно и может больше заряжать высоковольтную батарею, чтобы всегда была доступна полная мощность.

EV: полностью электрический режим.

Race Plus (только для гонок): активная аэродинамика, занижение подвеска на 37 мм спереди и 30 мм сзади, более жесткая настройка шасси.

Strat 2 (только для гонок): активная аэродинамика, еще более жесткая настройка подвески и занижение кузова на 37 мм спереди и 30 мм сзади. Полная мощность всех двигателей, как в квалификации Формулы-1.

Индивидуальные: настройки в соответствии с личными предпочтениями.

Отметим и еще одну интересную особенность: привычного зеркала заднего вида в салоне нет. Через него все-равно было бы ничего не видно из-за аэродинамических элементов. Поэтому вместо зеркала в Mercedes-AMG ONE установлен экран, который показывает данные с камеры заднего вида.

Предполагается, что всего будет сделано 275 таких машин. Ориентировочная цена каждой — $2 млн.

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