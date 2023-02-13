Mercedes предоставит концепткар, напоминающий культовый пуховик (фото) — Finance.ua
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Mercedes предоставит концепткар, напоминающий культовый пуховик (фото)

Технологии&Авто
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Коллаборации с художниками и модными домами не редкость для немецкой марки. Вместе с Moncler Mercedes-Benz создал особую зимнюю версию G-Class, отправной точкой для которой стал дизайн пуховиков от итальянского бренда одежды. В преддверии премьеры, запланированной на 20 февраля, Mercedes-Benz показал несколько изображений «Гелика» с мягкими колесами и крышей, пишет pixelinform.
Mercedes предоставит концепткар, напоминающий культовый пуховик (фото)
Хотя Mercedes-Benz не называет модель прямо, в «уникальном произведении искусства» легко узнает G-Class: на одном из тизеров показаны его круглая оптика и радиаторная решетка. А вот по бокам и сверху видно что-то странное: внедорожнику достались огромные колеса и крыша с молнией по центру, дизайном напоминающие культовые пуховики Moncler.
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Вид сбоку демонстрирует форму дутого «чехла», покрывающего не только крышу, но и заднюю часть автомобиля подобно крышке пикапа. Последний снимок с моделью на фоне колеса позволяет оценить его габариты.
Mercedes предоставит концепткар, напоминающий культовый пуховик (фото)
Mercedes-Benz пока не раскрывает подробностей, но отмечает, что шоу-кар «открывает целую вселенную, отражающую общие ценности двух брендов». «Одетый» в пуховики G-Class, вероятно, будет статическим арт-объектом, выпущенным в единственном экземпляре. Дебют состоится в рамках шоу Moncler Art of Genius на лондонской Неделе моды 20 февраля и будет транслироваться онлайн.
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В прошлом году Mercedes-AMG с брендом скейтбордов и уличной одежды Palace Skateboards создал четыре арт-кара. Хэтчбек A 45 S, лифтбек GT 63 4Matic+, родстер SL 63 4Matic+ и внедорожник G 63 посвятили крупнейшим мегаполисам мира — Лондону, Лос-Анджелесу, Нью-Йорку и Токио.
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По материалам:
Finance.ua
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