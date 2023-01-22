Mercedes намерен отказаться от бренда EQ, чтобы подготовиться к полностью электрическому будущему — Finance.ua
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Mercedes намерен отказаться от бренда EQ, чтобы подготовиться к полностью электрическому будущему

Технологии&Авто
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Mercedes намерен отказаться от бренда EQ, чтобы подготовиться к полностью электрическому будущему
Mercedes намерен отказаться от бренда EQ, чтобы подготовиться к полностью электрическому будущему
Источники немецкой газеты Handelsblatt утверждают, что Mercedes откажется от бренда EQ уже в конце 2024 года, когда ожидается дебют следующей волны электромобилей. Проще говоря, компания не будет иметь особого смысла в этой марке, когда все больше и больше ее автомобилей будут электрическими.
Mercedes впервые использовал название EQ на серийных автомобилях с внедорожником EQC 2019 года. С тех пор компания применяет этот бренд как к электрифицированным версиям обычных моделей, таких как EQB, так и к уникальным авто, таким как внедорожник EQS SUV.
Концептуальные автомобили, такие как дальнобойный EQXX, аналогичным образом соблюдают эту номенклатуру.
В заявлении для Reuters представитель Mercedes сказал, что еще слишком рано раскрывать планы, однако он сообщил, что компания адаптирует использование бренда EQ, поскольку он перейдет на полностью электромобильный модельный ряд к 2030 году.
Если ранее автопроизводители часто использовали названия, которые должны подчеркнуть наличие в таких моделях как Chevy Bolt и Ford Mustang Mach-E электромотора, то теперь они начинают полагаться на более традиционные наименования, поскольку электромобили становятся все более распространенными.
Будущий электрический Blazer от Chevy — один из примеров. Электромобили со временем станут стандартом и компании не смогут использовать наличие электродвигателя в качестве торгового аргумента.
По материалам:
mezha.media
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