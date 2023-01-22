Mercedes намерен отказаться от бренда EQ, чтобы подготовиться к полностью электрическому будущему — Finance.ua

Mercedes намерен отказаться от бренда EQ, чтобы подготовиться к полностью электрическому будущему 22.01.2023, 00:26 — Технологии&Авто

Mercedes намерен отказаться от бренда EQ, чтобы подготовиться к полностью электрическому будущему

Источники немецкой газеты Handelsblatt утверждают , что Mercedes откажется от бренда EQ уже в конце 2024 года, когда ожидается дебют следующей волны электромобилей. Проще говоря, компания не будет иметь особого смысла в этой марке, когда все больше и больше ее автомобилей будут электрическими.

Mercedes впервые использовал название EQ на серийных автомобилях с внедорожником EQC 2019 года. С тех пор компания применяет этот бренд как к электрифицированным версиям обычных моделей, таких как EQB, так и к уникальным авто, таким как внедорожник EQS SUV.

Концептуальные автомобили, такие как дальнобойный EQXX, аналогичным образом соблюдают эту номенклатуру.

заявлении для Reuters представитель Mercedes сказал, что еще слишком рано раскрывать планы, однако он сообщил, что компания адаптирует использование бренда EQ, поскольку он перейдет на полностью электромобильный модельный ряд к 2030 году.

Если ранее автопроизводители часто использовали названия, которые должны подчеркнуть наличие в таких моделях как Chevy Bolt и Ford Mustang Mach-E электромотора, то теперь они начинают полагаться на более традиционные наименования, поскольку электромобили становятся все более распространенными.

Будущий электрический Blazer от Chevy — один из примеров. Электромобили со временем станут стандартом и компании не смогут использовать наличие электродвигателя в качестве торгового аргумента.

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