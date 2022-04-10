Mercedes и Ferrari: отец с дочерью хотели вывезти за границу элитные иномарки — Finance.ua
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Mercedes и Ferrari: отец с дочерью хотели вывезти за границу элитные иномарки

Сегодня 06:15Криминал
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Отец с дочерью хотели вывезти за границу элитные иномарки — Mercedes и Ferrari. Пограничники установили, что подписи владельцев авто в доверенностях были подделаны.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Двое граждан Украины — отец с дочерью — направлялись за границу на „Мерседесе“ и „Феррари“ 2019 и 2017 годов выпуска. ️Пограничники установили, что подписи владельцев авто в доверенностях были подделаны. Да и сами они на момент выдачи этих документов находились за пределами Украины», — говорится в сообщении.
Сообщается, что водителей вместе с иномарками передали в Национальную полицию Украины.
Фото: https://www.facebook.com/DPSUkraine Фото: https://www.facebook.com/DPSUkraine
По материалам: УНН
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