Mercedes и Ferrari: отец с дочерью хотели вывезти за границу элитные иномарки — Finance.ua

Mercedes и Ferrari: отец с дочерью хотели вывезти за границу элитные иномарки

Сегодня 06:15 — Криминал

Отец с дочерью хотели вывезти за границу элитные иномарки — Mercedes и Ferrari. Пограничники установили, что подписи владельцев авто в доверенностях были подделаны.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Двое граждан Украины — отец с дочерью — направлялись за границу на „Мерседесе“ и „Феррари“ 2019 и 2017 годов выпуска. ️Пограничники установили, что подписи владельцев авто в доверенностях были подделаны. Да и сами они на момент выдачи этих документов находились за пределами Украины», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водителей вместе с иномарками передали в Национальную полицию Украины.

Фото: https://www.facebook.com/DPSUkraine

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