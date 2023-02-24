Mercedes-Benz в партнерстве с Google планируют создать «суперкомпьютеры» для авто — Finance.ua
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Mercedes-Benz в партнерстве с Google планируют создать «суперкомпьютеры» для авто

Технологии&Авто
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Автопроизводитель Mercedes-Benz объединился с Google в области навигации и предложит «суперкомпьютерную производительность» в каждом автомобиле с автоматизированными датчиками вождения, пытаясь конкурировать с Tesla и китайскими производителями.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что как новые, так и подержанные автопроизводители соревнуются в программных функциях, впервые разработанных Tesla, позволяющих дистанционно обновлять производительность автомобиля, запас заряда батареи и возможности самостоятельного управления.
Mercedes заявил, что сотрудничество с Google позволит предлагать информацию о дорожном движении и автоматическом изменении маршрутов в своих автомобилях.
Водители также смогут смотреть YouTube в развлекательной системе автомобиля, когда автомобиль припаркован или находится в режиме автономного вождения уровня 3, который позволяет водителю отводить взгляд от руля на определенных дорогах, если он может возобновить управление, если это необходимо.
Все транспортные средства на будущей платформе модульной архитектуры Mercedes также будут иметь так называемые гиперэкраны, простирающиеся через кабину автомобиля.
Другие автопроизводители, такие как General Motors, Renault, Nissan и Ford, встроили в свои автомобили целый пакет сервисов Google, предлагая такие функции как Google Maps, Google Assistant и другие программы.
По материалам:
Економічна Правда
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