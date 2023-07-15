Mercedes-Benz стал первым немецким автопроизводителем, который будет использовать разъем для зарядки от Tesla — Finance.ua

Mercedes-Benz стал первым немецким автопроизводителем, который будет использовать разъем для зарядки от Tesla 15.07.2023, 00:14 — Фондовый рынок

Mercedes-Benz стал первым немецким автопроизводителем, который будет использовать разъем для зарядки от Tesla

Производитель Mercedes-Benz взял на себя обязательство использовать разъем для зарядки электромобилей Tesla в своих новых электромобилях. Это сделало компанию Илона Маска еще на один шаг ближе к полному доминированию на рынке электроавто.

Так, с 2024 года немецкий автопроизводитель будет предлагать своим клиентам адаптеры, чтобы они могли получить доступ к станциям Tesla Supercharger, использующим вилку и розетку Североамериканского стандарта зарядки (NACS). С 2025 года Mercedes начнет производить электромобили с зарядным портом Tesla, что избавит от необходимости в адаптере.

Таким образом, немецкая компания присоединяется к Ford, GM, Volvo, Polestar и Rivian, также поддержали разъем Tesla, который быстро становится фактическим стандартом зарядки в Северной Америке и Европе.

Кроме того, Mercedes является первым немецким автопроизводителем, который присоединился к Tesla.

Напомним, VW вместе с Hyundai, Kia и Stellantis ранее подтвердили, что ведут переговоры с Tesla о принятии NACS.

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Ampercar По материалам:

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