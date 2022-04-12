Mercedes-Benz создаст свою операционную систему за 200 млн евро — Finance.ua
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Mercedes-Benz создаст свою операционную систему за 200 млн евро

Сегодня 02:56Технологии&Авто
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Компания Mercedes-Benz Group, известная в первую очередь своими автомобилями, решила заняться созданием своего собственного ПО.
И речь идет не только о прошивках. Компания нацелилась на создание полноценной операционной системы. В ее разработку вложат около 200 миллионов евро. Для этого даже откроют специальный центр.
При этом представители Mercedez-Benz Group утверждают, что MB.OS создается не для ПК, а автомобилей. Специализированная операционная система позволит создавать продвинутые мультимедийные и интерактивные пространства внутри машин.
Кроме того, на новом заводе будут проводиться работы по созданию автопилота и программного обеспечения для интеграции в аппаратные компоненты. Также здесь будут заниматься исследованиями и созданием программного обеспечения для электромобилей.
Новое подразделение называется Electric Software Hub (ESH). Оно будет размещаться на территории комплекса Mercedes Technology Center в Зиндельфинге (Германия). Это большой хаб, территория которого занимает 70 000 м2. Здесь работают более 1000 сотрудников.
По материалам: gsminfo
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