Mercedes-Benz продаст свой завод и уйдет из россии — Finance.ua

Mercedes-Benz продаст свой завод и уйдет из россии Сегодня 23:48 — Фондовый рынок

Дочерняя компания «Мерседес-Бенц Мануфекчуринг рус» продает завод по производству премиальных автомобилей немецкого бренда дилерскому холдингу «Автодом» в россии. Соответствующий договор был подписан на прошлой неделе.

Детали договора пока неизвестны, однако эксперты полагают, что в условиях может быть опция, в рамках которой Mercedes-Benz сможет выкупить часть своих активов в течение определенного времени. По схожей схеме свое производство продали компании Renault и Nissan.

Ранее сообщалось, что, кроме завода, Mercedes планирует продать офисные площадки и сервис.

Производство Mercedes в россии стартовало в 2019 году. Завод, построенный за два года, стоил 15 млрд рублей и был рассчитан на производство 25-30 тыс. единиц в год. В марте 2022 года компания остановила выпуск и прекратила импорт автомобилей в рф из-за вторжения в Украину.

Напомним, 2021 год стал для бренда Mercedes-Benz самым успешным за всю историю в Украине — 2919 легковых и 557 малотоннажных коммерческих автомобилей Mercedes-Benz были переданы покупателям.

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