Mercedes-Benz продаст свой завод и уйдет из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz продаст свой завод и уйдет из россии

Фондовый рынок
18
Дочерняя компания «Мерседес-Бенц Мануфекчуринг рус» продает завод по производству премиальных автомобилей немецкого бренда дилерскому холдингу «Автодом» в россии. Соответствующий договор был подписан на прошлой неделе.
Детали договора пока неизвестны, однако эксперты полагают, что в условиях может быть опция, в рамках которой Mercedes-Benz сможет выкупить часть своих активов в течение определенного времени. По схожей схеме свое производство продали компании Renault и Nissan.
Ранее сообщалось, что, кроме завода, Mercedes планирует продать офисные площадки и сервис.
Производство Mercedes в россии стартовало в 2019 году. Завод, построенный за два года, стоил 15 млрд рублей и был рассчитан на производство 25-30 тыс. единиц в год. В марте 2022 года компания остановила выпуск и прекратила импорт автомобилей в рф из-за вторжения в Украину.
Напомним, 2021 год стал для бренда Mercedes-Benz самым успешным за всю историю в Украине — 2919 легковых и 557 малотоннажных коммерческих автомобилей Mercedes-Benz были переданы покупателям.
По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.