Mercedes-Benz продает свой завод в россии — Finance.ua

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Mercedes-Benz продает свой завод в россии

Фондовый рынок
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Mercedes-Benz продает свой завод в россии
Mercedes-Benz продает свой завод в россии
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Соглашение находится на конечной стадии.
Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источники в автопроме.
Издание отмечает, что речь идет о площадке в подмосковном Есипове, принадлежащей компании «Мерседес-Бенц Мануфекчуринг рус», где 20% имеет «Даймлер КамАЗ рус», остальные — у Mercedes-Benz AG.
Источник в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другой собеседник в автопроме подтвердил, что сделка на завершающей стадии, а покупателем станет российский дилер, но есть определенные «проблемы с документами».
Сообщается, что на завод претендует в частности дилер «Автодом», а в переговорах принимает участие Корпорация развития московской области.
Собеседник издания в одном из автоконцернов говорит о тендере, в котором принимают участие несколько дилеров. Речь идет о комплексном соглашении, в которое также включены права дистрибьютора марки на российском рынке.
В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в стране-агрессоре россии.
Как отмечает издание, если завод будет продан, то покупатель вряд ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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