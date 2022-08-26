Mercedes-Benz продает свой завод в россии — Finance.ua

Mercedes-Benz продает свой завод в россии Сегодня 23:50 — Фондовый рынок

Mercedes-Benz продает свой завод в россии

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Соглашение находится на конечной стадии.

Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источники в автопроме.

Издание отмечает, что речь идет о площадке в подмосковном Есипове, принадлежащей компании «Мерседес-Бенц Мануфекчуринг рус», где 20% имеет «Даймлер КамАЗ рус», остальные — у Mercedes-Benz AG.

Источник в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другой собеседник в автопроме подтвердил, что сделка на завершающей стадии, а покупателем станет российский дилер, но есть определенные «проблемы с документами».

Сообщается, что на завод претендует в частности дилер «Автодом», а в переговорах принимает участие Корпорация развития московской области.

Собеседник издания в одном из автоконцернов говорит о тендере, в котором принимают участие несколько дилеров. Речь идет о комплексном соглашении, в которое также включены права дистрибьютора марки на российском рынке.

В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в стране-агрессоре россии.

Как отмечает издание, если завод будет продан, то покупатель вряд ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes.

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