Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер GLS — Finance.ua

Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер GLS 09.04.2023, 00:37 — Фондовый рынок

Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер GLS

Немецкий автогигант провел плановое обновление кроссовера Mercedes-Benz GLS. Ему подкорректировали внешность и оснащение.

Автомобиль получил увеличенную решетку радиатора с четырьмя горизонтальными ламелями с отделкой Silver Shadow и передний бампер с видоизмененными воздухозаборниками. На корме видны более тонкие задние фонари с новым наполнением. Ездит GLS 2024 года на 20-дюймовых многоспицевых дисках цвета Himalayas Grey.

В салоне кроссовера установлена обновленная мультимедийная система Mercedes-Benz MBUX. Она получила три графических стиля (классический, спортивный, сдержанный), три режима (навигация, помощь, сервис) и семь цветовых схем. В режиме Off-Road на экране отображаются углы наклона автомобиля, компас и вид с камеры из-под переднего бампера.

Версии обновленного GLS, оснащенные парковочным ассистентом и камерой кругового обзора, также имеют функцию «прозрачного капота». Еще добавлена ​​новая система помощи при маневрировании с прицепом, а в варианты отделки салона добавлена кожа оттенков Catalana Beige и Bahia Brown.

На рынке Европы обновленная модель будет предлагаться в модификациях GLS 450 4Matic, GLS 580 4Matic, GLS 350d 4Matic и GLS 450d 4Matic. Модель начального уровня получила мощность 381 л.с. и 650 Нм, а GLS 450d 4Matic — 367 л.с. и 750 Нм. Все модели также имеют 48-вольтовую мягкую гибридную систему, которая добавляет дополнительные 20 л.с. мощности.

Что касается Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+, то кроссовер получил более агрессивный обвес и оптику с иным наполнением. Гамму цветов для кузова пополнили два новых оттенка: Manufaktur Alpine Grey Non-Metallic и Sodalite Blue Metallic. В стандартную комплектацию модели входят панорамная крыша, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, аудиосистема Burmester, парковочный автопилот с камерой на 360 градусов и выхлопная система AMG Performance.

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