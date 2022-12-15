Mercedes-Benz потратит миллиард евро на адаптацию производства под детали для электромобилей — Finance.ua
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Mercedes-Benz потратит миллиард евро на адаптацию производства под детали для электромобилей

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz потратит миллиард евро на адаптацию производства под детали для электромобилей
Mercedes-Benz потратит миллиард евро на адаптацию производства под детали для электромобилей
Автомобильный бренд Mercedes-Benz потратит 1 миллиард евро на адаптацию своей глобальной производственной сети под производство электромобилей для систем электрической трансмиссии, включая аккумуляторные батареи, электрические приводы и мосты, начиная с 2024 года.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что заводы в Каменке и Унтертюркхайме в Германии, а также в Пекине, где уже собирают батареи для электрических и гибридных моделей, будут собирать батареи для моделей на будущих платформах MMA и MB.EA, а другой завод по сборке аккумуляторов в Келледе ожидает поддержки регионального правительства
Также заводы в Унтертюркхайме, Пекине и Себеше (Румыния) будут производить электрические приводы для автомобилей на новых платформах, а Гамбург и Унтертюркхайм останутся ведущими заводами по сборке электрических осей и компонентов.
В июне руководство и представители работников достигли договоренности о переводе европейских автозаводов на электромобили, сделав Зиндельфинген домом для автомобилей высокого класса на платформе AMG.EA, Бремен и Кечкемет в Венгрии — для основных моделей класса люкс, а Раштатт и Кечкемет — для производства транспортных средств более низкого класса.
Производитель автомобилей настроил свои автомобильные заводы для производства как двигателей внутреннего сгорания, так и электромобилей на одной производственной линии, но сборка аккумуляторов и двигателей на одной линии сложнее.
Однако многие заводы по производству комплектующих будут продолжать производить детали для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до тех пор, пока будет спрос.
По материалам:
Економічна Правда
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