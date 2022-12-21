Mercedes-Benz подала пять заявок на товарные знаки, связанные с метавселенной и NFT — Finance.ua

Mercedes-Benz подала пять заявок на товарные знаки, связанные с метавселенной и NFT
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group AG подал 14 декабря в Ведомство по патентам США пять заявок, направленных на пространство метавселенных и NFT.
Об этом сообщил в Твиттере лицензированный адвокат по товарным знакам Майкл Кондудис.
Согласно источнику, заявки на регистрацию товарных знаков для Mercedes-Benz, Mercedes, S-Class, G-Class и Maybach будут включать, среди прочего, лицензии на цифровую валюту, розничные магазины виртуальных запчастей для автомобилей и торговлю криптовалютами.
Стоит отметить, что это не первое появление Mercedes-Benz Group в криптпространстве. Daimler South East Asia, входящая в состав Mercedes-Benz Group, еще в июле анонсировала запуск технологии блокчейн, которая будет использовать платформу масштабируемости Ethereum Layer-2 Polygon для запуска своего продукта.
В апреле Hyundai Motor стала первым автопроизводителем, выпустившим NFT на уровне сообщества. В мае McLaren Automotive совместно с MSO LAB разработали уникальную ограниченную серию McLaren NFT.
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