Mercedes-Benz подала пять заявок на товарные знаки, связанные с метавселенной и NFT — Finance.ua

Mercedes-Benz подала пять заявок на товарные знаки, связанные с метавселенной и NFT Сегодня 22:26 — Фондовый рынок

Mercedes-Benz подала пять заявок на товарные знаки, связанные с метавселенной и NFT

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz Group AG подал 14 декабря в Ведомство по патентам США пять заявок, направленных на пространство метавселенных и NFT.

Об этом сообщил в Твиттере лицензированный адвокат по товарным знакам Майкл Кондудис.

Согласно источнику, заявки на регистрацию товарных знаков для Mercedes-Benz, Mercedes, S-Class, G-Class и Maybach будут включать, среди прочего, лицензии на цифровую валюту, розничные магазины виртуальных запчастей для автомобилей и торговлю криптовалютами.

Стоит отметить, что это не первое появление Mercedes-Benz Group в криптпространстве. Daimler South East Asia, входящая в состав Mercedes-Benz Group, еще в июле анонсировала запуск технологии блокчейн, которая будет использовать платформу масштабируемости Ethereum Layer-2 Polygon для запуска своего продукта.

В апреле Hyundai Motor стала первым автопроизводителем, выпустившим NFT на уровне сообщества. В мае McLaren Automotive совместно с MSO LAB разработали уникальную ограниченную серию McLaren NFT.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.