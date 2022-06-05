Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей из-за проблем с тормозами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей из-за проблем с тормозами

Сегодня 23:52Технологии&Авто
12
Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей из-за проблем с тормозамиMercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей из-за проблем с тормозами
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 1 млн автомобилей во всем мире.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии.
Причиной отзыва стали возможные проблемы с тормозами. Усилителю тормозов может угрожать коррозия. Это может привести к неполадкам в работе педали тормоза.
Компания отзывает модели классов ML, GL и R, произведенные с 2004 по 2015 год. Mercedes-Benz попросил владельцев таких машин не пользоваться ими до техосмотра.
В самой Германии отзывают около 70 тысяч автомобилей.
На этой неделе Mercedes-Benz представила новое поколение кроссовера GLC. Новый Mercedes-Benz GLC на 60 мм длиннее и на 4 мм ниже модели предыдущего поколения. Ширина кузова осталась прежней, а передняя и задняя колеи увеличились на 6 мм и 23 мм соответственно. Объем багажного отделения увеличился на 50 литров и составляет 600 литров.
По материалам: Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.