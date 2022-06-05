Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей из-за проблем с тормозами — Finance.ua

Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей из-за проблем с тормозами

Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей из-за проблем с тормозами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает около 1 млн автомобилей во всем мире.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на Федеральное автотранспортное ведомство Германии.

Причиной отзыва стали возможные проблемы с тормозами. Усилителю тормозов может угрожать коррозия. Это может привести к неполадкам в работе педали тормоза.

Компания отзывает модели классов ML, GL и R, произведенные с 2004 по 2015 год. Mercedes-Benz попросил владельцев таких машин не пользоваться ими до техосмотра.

В самой Германии отзывают около 70 тысяч автомобилей.

На этой неделе Mercedes-Benz представила новое поколение кроссовера GLC. Новый Mercedes-Benz GLC на 60 мм длиннее и на 4 мм ниже модели предыдущего поколения. Ширина кузова осталась прежней, а передняя и задняя колеи увеличились на 6 мм и 23 мм соответственно. Объем багажного отделения увеличился на 50 литров и составляет 600 литров.

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