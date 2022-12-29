Mercedes-AMG GT2 получил двигатель мощностью 707 лошадиных сил — Finance.ua
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Mercedes-AMG GT2 получил двигатель мощностью 707 лошадиных сил

Технологии&Авто
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Mercedes-AMG GT2 получил двигатель мощностью 707 лошадиных сил
Mercedes-AMG GT2 получил двигатель мощностью 707 лошадиных сил, Фото: motor1.com
Mercedes-AMG GT2 получил двигатель мощностью 707 лошадиных сил. Это самый мощный омологированный гоночный автомобиль, который когда-либо продавал AMG.
Изюминкой AMG GT2, несомненно, является его силовой агрегат — твин-турбо 4,0-литровый V8. Это говорит о том, что двигатель связан с мотором, установленным в дорожной Black Series. В спецификации гоночного автомобиля он был настроен на мощность 707 лошадиных сил. Это несколько меньше, чем разрешенный на улицах суперкар с его огромной мощностью 730 л.с., хотя тесты на стенде показали, что он действительно развивает более 770 л.с.
Последний гоночный автомобиль от Mercedes-AMG, собирающийся противостоять будущему Maserati MC20 GT2, имеет крутящий момент 800 Нм. Мощный V8 работает с последовательной шестиступенчатой гоночной трансмиссией с регулируемым самоблокирующимся дифференциалом и переключателями передач, установленными на руле.
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Использование углеродного волокна для каркаса безопасности водителя и 120-литрового топливного бака, а также капота и других компонентов позволило снизить вес до 1400 килограммов. AMG GT2 ездит на кованых 18-дюймовых колесных дисках с центральным замком со сликами 325/660 спереди и 325/705-18 сзади и использует технологию безопасности, адаптированную с GT3 и GT4.
Новый аэродинамический комплект включает в себя заднее антикрыло, разработанное с нуля. Он имеет «лебединую шею» и может регулироваться в зависимости от потребности. AMG оснастила GT Coupe алюминиевой подвеской на двойных рычагах спереди и сзади, а также стабилизаторами поперечной стойкости и регулируемыми амортизаторами.
Прежде чем купе поступит в продажу в 2023 году гоночный автомобиль будет подвергнут испытаниям в течение следующих недель. Больше оценок будет проведено в следующем году в сезоне Европейской серии GT2. Помимо участия в гонках AMG планирует организовать тестовый заезд на выносливость.
По материалам:
Телеканал 24
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