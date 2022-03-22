Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны

Сегодня 05:15Криминал
61
Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войныМэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о новой мошеннической схеме. В частности, злоумышленники пытаются наживаться на войне в Украине.
Об этом свидетельствует заявление мэра.
По его словам, неизвестные лица звонят по телефону предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.
При этом они дают счет карты ПриватБанка.
«Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города, которые мы постоянно освещаем в соцсетях», — сказал Марцинкив.
Также он призвал не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.