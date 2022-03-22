Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны — Finance.ua

Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны

Сегодня 05:15 — Криминал

Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о новой мошеннической схеме. В частности, злоумышленники пытаются наживаться на войне в Украине.

Об этом свидетельствует заявление мэра.

По его словам, неизвестные лица звонят по телефону предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.

При этом они дают счет карты ПриватБанка.

«Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города, которые мы постоянно освещаем в соцсетях», — сказал Марцинкив.

Также он призвал не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью