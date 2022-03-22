Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны — Finance.ua

Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны
Мэр Ивано-Франковска предупредил о новой мошеннической схеме во время войны
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о новой мошеннической схеме. В частности, злоумышленники пытаются наживаться на войне в Украине.
Об этом свидетельствует заявление мэра.
По его словам, неизвестные лица звонят по телефону предпринимателям общины, представляются заместителями председателя ОГА и просят перечислить средства на армию.
При этом они дают счет карты ПриватБанка.
«Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города, которые мы постоянно освещаем в соцсетях», — сказал Марцинкив.
Также он призвал не доверять информации без официального первоисточника, тщательно все проверять и верить только официальным источникам.
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