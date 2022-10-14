Менее чем за 2 дня Фонд гарантирования выплатил вкладчикам «Банка Сич» более 474 млн грн — Finance.ua

Менее чем за 2 дня Фонд гарантирования выплатил вкладчикам «Банка Сич» более 474 млн грн Сегодня 12:20 — Фондовый рынок

С 12 октября Фонд гарантирования вкладов приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам АО « Банк Сич » независимо от срока действия договоров.

Об этом сообщил Фонд.

Несмотря на масштабные обстрелы украинских городов, вкладчикам банка менее чем за два дня (по состоянию на конец дня 13 октября) было выплачено более 474 млн грн — более 37% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплатам.

Таким образом, в целом вкладчиками АО «Банк Сич» получено более 666 млн грн — более 52% общей гарантированной суммы.

«С начала полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины Фонд гарантирования ни на день не прекращал выполнение своих обязательств перед вкладчиками. Мы осознаем всю важность своевременных и полных выплат гарантированного возмещения вкладчикам. Поэтому прилагаем максимум усилий, чтобы люди могли получить свои средства при любых обстоятельствах и условиях. Так, в течение текущей недели расчеты с вкладчиками ликвидируемых Фондом банков продолжались, и в общей сложности было выплачено почти 500 млн грн. Всего за период с 24 февраля сумма выплаченного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков достигла 5 млрд грн», — сказала Наталия Рудуха, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

Как известно, с апреля этого года действует норма о полном возмещении средств по вкладам на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Эта норма распространяется и на вкладчиков АО «Банк Сич», которым Фонд выплачивает возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня 09 августа 2022 года.

Выплаты производятся через банки-агенты Фонда , подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

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