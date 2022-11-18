Meizu сообщила о разработке флагманского смартфона с чипом Snapdragon 8 Gen 2 — Finance.ua

Meizu сообщила о разработке флагманского смартфона с чипом Snapdragon 8 Gen 2 Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Meizu сообщила о разработке флагманского смартфона с чипом Snapdragon 8 Gen 2

Компания Qualcomm представила свой флагманский чипсет следующего поколения, получивший название Snapdragon 8 Gen 2, после чего многие производители пообещали выпустить смартфоны на его базе.

Среди таких оказалась и Meizu. В компании отметили, что уже работают над смартфоном, который получит чип Snapdragon 8 Gen 2. Вероятно, речь идет о представителе серии Meizu 19.

Сообщается, что новый смартфон Meizu будет сделан на фабрике Foxconn. В настоящее время он якобы находится на стадии пробного производства и проверки. Запуск может произойти в январе 2023 года.

Данных о характеристиках Meizu 19 пока нет. Если говорить о чипе Snapdragon 8 Gen 2, то он изготовлен по 4-нм техпроцессу, имеет новую архитектуру 1+2+2+3, которая включает суперядро Kryo с частотой 3.2 ГГц на базе Cortex-X3, четыре ядра с частотой 2.8 ГГц ( 2×Cortex A715 + 2×Cortex A710) и три энергоэффективных ядра Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц.

Qualcomm заявляет, что новый чипсет обеспечивает значительные улучшения по сравнению с мобильной платформой Snapdragon 8 первого поколения. Производительность модернизированного графического процессора увеличилась на 25%, а энергоэффективность процессора увеличилась на 40%.

iLenta По материалам:

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