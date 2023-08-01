Megogo планирует IPO на биржу Nasdaq — Finance.ua

Megogo планирует IPO на биржу Nasdaq Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Megogo планирует IPO на биржу Nasdaq

OTT-сервис Megogo готовится к выходу на американскую технологическую биржу Nasdaq.

Об этом в интервью Forbes рассказал соучредитель и совладелец компании Фёдор Дроздовский.

Megogo должен был выйти на IPO еще летом 2022 года, говорит Дроздовский. Стриминг начал готовиться к выходу на биржу с 2019—2020 года, а в 2021 имел уже всю отчетность.

Мы почти сделали стандарт (PCAOB), который использует американская биржа. У нас был план, что к нам прилетает специалист из Индии (работавший с американской биржей) и будет проводить этот аудит", — рассказал он. Компания была готова на 95%.

По словам Дроздовского, до начала полномасштабной войны в ходе подготовки на IPO Megogo оценивали в $800−900 млн.

«Мы планируем идти в сторону IPO. Поэтому сейчас готовим данные к публичности», — рассказал совладелец сервиса о возобновлении планов выхода на технологическую биржу США Nasdaq.

Дроздовский объяснил, зачем компании IPO.

«Это доступ к значительно более дешевому капиталу, ликвидности, М&А и быстрому масштабированию», — говорит он.

По мнению соучредителя сервиса, Megogo создал свой продукт, который можно масштабировать в мир и развертывать платформу на другие страны, делать локализацию.

К тому же Megogo планирует инвестраунд от частных инвесторов на $20−30 млн. Деньги нужны на экспансию для 10−12 стран.

«На один рынок для старта полноценного функционирования Megogo примерно нужно $2 млн», — рассказал Дроздовский.

Справка Finance.ua:

украинский OTT-сервис Megogo запустился в 2011 году. В настоящее время он работает в 14 странах мира. В феврале 2023 компания вышла на рынок Польши, за пять месяцев собрала 20 000 платных абонентов. До полномасштабной войны у Megogo было более 1,5 млн подписчиков по всему миру. Сейчас — 750 000;

выручка глобального Megogo в 2022 году упала на 50%, украинского — где-то на 20−25%. По данным сервиса мониторинга данных Опендатабот, ООО «Мегого» в 2022 году имело доход в 1,6 млрд грн, в 2021 — 1,4 млрд грн.

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