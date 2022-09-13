Медленно и уверенно катится вниз: что с российским госбюджетом — Finance.ua
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Медленно и уверенно катится вниз: что с российским госбюджетом

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Сверхдоходы россии вследствие панического роста цен этой весной на энергоносители в мире — закончились.
Об этом сообщил на своей странице Олег Гетман, экономический эксперт.
По словам эксперта, доходы страны-агрессора резко уменьшаются. На сегодняшний день наблюдается падение ежемесячных доходов россии почти в два раза.
Что касается расходов, то с марта по август расходы значительно превышают довоенный уровень, в среднем они выше на 465 миллиардов рублей ежемесячно.
Следовательно, в июле и августе расходы стали значительно превышать доходы россии. Дефицит бюджета в июле составил 1 триллион рублей, в августе — 344 миллиарда рублей.
Следующие месяцы ожидается дальнейшее сокращение доходов россии, вследствие существенного уменьшения поставок газа в ЕС и мирового ограничения цены на нефть россии с декабря 2022 года, — добавляет Олег Гетман.

Золотовалютные резервы тают

По данным, обнародованным экономическим экспертом, по сравнению с январем 2022 года общий объем международных резервов россии уменьшился по состоянию на 1 сентября на 64 миллиарда долларов.
В августе объем резервов составил 577 миллиардов долларов, а в сентябре — 566 миллиардов долларов.
Из оставшихся 566 миллиардов долларов — замороженные (в евро, долларах, фунтах) около 300 миллиардов долларов, еще около 130 миллиардов в золоте под санкциями,— подчеркивает эксперт.

россия и газ

Напомним, что страна-агрессор будет пытаться каким-либо образом сорвать отопительный сезон в Украине и Европе.
  • Как рассказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, газотранспортная система Украины работает менее чем на 20% от общей мощности, то есть на сегодняшний день транзит газа из россии в ЕС через Украину является критически низким.
  • По прогнозам эксперта, больше всего в этой газовой баталии пострадает теряющая европейский рынок россия.
  • Сложившаяся с транзитом газа ситуация станет для Украины возможностью развивать внутреннюю газодобычу после победы и стать экспортерами газа в ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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