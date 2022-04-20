McKinsey прекратила обслуживать клиентов в россии — Finance.ua

McKinsey прекратила обслуживать клиентов в россии

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McKinsey прекратила обслуживать клиентов в россии

Консалтинговая компания McKinsey с 15 апреля прекратила обслуживание клиентов в россии.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Все обслуживание клиентов в россии приостановлено с 15 апреля 2022 года», — говорится в сообщении компании.

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О своих планах приостановки работы в россии компания заявила еще в начале марта. Тогда McKinsey сообщили, что больше не будут работать с новыми клиентами в рф.

В компании пообещали, что все обслуживание клиентов в стране будет приостановлено после того, как оставшиеся обязательства McKinsey в россии будут завершены.

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