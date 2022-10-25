McDonald's возобновляет работу в Тернополе и Борисполе и открывает еще 5 заведений в Киеве — Finance.ua
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McDonald's возобновляет работу в Тернополе и Борисполе и открывает еще 5 заведений в Киеве

Личные финансы
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McDonald's возобновляет работу в Тернополе и Борисполе и открывает еще 5 заведений в Киеве
McDonald's возобновляет работу в Тернополе и Борисполе и открывает еще 5 заведений в Киеве
25 октября снова открыли двери для гостей McDonald’s в г. Тернополь по ул. Гетьмана И.Мазепы, 30 и в г. Борисполь по ул. Киевский Шлях, 67. Также еще 5 заведений открываются в Киеве — всего с сегодняшнего дня в столице будут работать уже 32 ресторана McDonald’s.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что для удобства потребителей в заведениях доступны все способы заказа: гости смогут посетить рестораны McDonald’s, чтобы отведать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв.
Также блюда McDonald’s можно будет заказать через услугу доставки во избежание скоплений или очередей при открытии.
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Кроме того, продолжается открытие заведений в Киеве, где с 25 октября начинают работать еще пять заведений McDonald’s — на ул. Б. Хмельницкого, 40/25, ул. Берковецкой, 6-д, просп. Правды, 47, ул. Николая Лаврухина, 4а и пл. Вокзальной, 2.
«Все рестораны работают по обновленным протоколам безопасности. Во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. Ресторан продолжит работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время нужно на включение и настройку оборудования и для подготовки работников к работе», — отметили в McDonald’s.
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Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.
Также рестораны не будут работать при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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