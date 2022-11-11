McDonald's возобновляет работу в Черкассах — Finance.ua
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McDonald's возобновляет работу в Черкассах

Личные финансы
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McDonald's возобновляет работу в Черкассах
McDonald's возобновляет работу в Черкассах
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 11 ноября возобновляет работу обоих заведений в Черкассах.
Об этом сообщила пресс-служба сети.
Работу возобновляют заведения на ул. Смелянской, 31 и по ул. Шевченко, 208/1.
В заведении на Смелянской гости могут размещаться в зале ресторана, заехать на МакДрайв или заказать блюдо через доставку с партнерской компанией Glovo. Ресторан на Шевченко также будет работать в зале заведения.
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Рестораны будут работать с 09:00 до 21:00 и будут закрываться в случае объявления воздушной тревоги. Заведения возобновляют работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и для подготовки работников к работе.
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Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
В настоящее время в Украине работают 56 ресторанов McDonald’s.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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