McDonald's возобновляет работу в Черкассах — Finance.ua

McDonald's возобновляет работу в Черкассах Сегодня 11:43 — Личные финансы

McDonald's возобновляет работу в Черкассах

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 11 ноября возобновляет работу обоих заведений в Черкассах.

Об этом сообщила пресс-служба сети.

Работу возобновляют заведения на ул. Смелянской, 31 и по ул. Шевченко, 208/1.

В заведении на Смелянской гости могут размещаться в зале ресторана, заехать на МакДрайв или заказать блюдо через доставку с партнерской компанией Glovo. Ресторан на Шевченко также будет работать в зале заведения.

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Рестораны будут работать с 09:00 до 21:00 и будут закрываться в случае объявления воздушной тревоги. Заведения возобновляют работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и для подготовки работников к работе.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

В настоящее время в Украине работают 56 ресторанов McDonald’s.

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Економічна Правда По материалам:

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