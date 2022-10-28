McDonald's возобновил работу новых ресторанов (полный список) — Finance.ua

McDonald's возобновил работу новых ресторанов (полный список)
McDonald’s возобновляет работу ресторанов. Причем заведения открываются не только в Киеве и Львове, но и в других городах Украины. Так, на днях «мак» открыл свои двери в Тернополе, а теперь бургерами можно полакомиться и в Житомире — в торговом центре Глобал UA.
Все актуальные адреса ресторанов McDonald’s, работающих по состоянию на 28 октября — в нашем материале ниже.
Где McDonald’s работает в Киеве
В пятницу McDonald’s заработал в ТРЦ Respublika Park.
Недавно возобновили работу заведения возле станции метро «Арсенальная» и рядом с ТРЦ Blockbuster.
Адреса всех работающих ресторанов McDonald’s в столице:
- Окружная дорога, 1
- просп. Палладина, 7 А
- Боричев спуск, 10А
- ул. Е. Сверстюка, 1
- ул. Драйзера, 4
- просп. Гагарина, 2а
- Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)
- ул. Софиевская, 1/2
- просп. Бажана, 3б
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Гришко, 7
- просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)
- ул. Оноре де Бальзака, 2а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- ул. Б. Хмельницкого, 40/25
- ул. Вышгородская, 33а
- просп. Николая Бажана, 8
- Окружная дорога, 14В
- ул. Курбаса, 19а
- ул. Игната Хоткевича, 1в
- Оболонский проспект, 1б
- ул. Игната Юры, 13
- ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)
- ул. Лаврухина, 4
- просп. Оболонский, 26а
- ул. Ивана Миколайчука, 16
- пл. Героев Бреста, 1.
- просп. Победы, 138
- пр-т Правды, 47
- пр-т Степана Бандеры 36 Б
- ул. Ивана Мазепы, 1
- просп. Победы, 65
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
Где McDonald’s работает во Львове
- просп. Шевченко, 7
- просп. Черновола, 12
- просп. Свободы, 35
- Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А (не работает на доставку)
Также McDonald’s работает в:
- с. Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2)
- с. Гора (ул. Бориспольская, 6) (не работает на доставку)
- Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30)
- Борисполе (ул. Киевский шлях, 67)
- Житомире (ул. Киевская, 77)
Таким образом, по Украине работают (по состоянию на 28 октября) 43 ресторана McDonald’s, из них 37 — в Киеве и Киевской области.
В заведениях посетители могут посетить ресторан и отведать блюда в зале или заказать другими доступными способами — через экспресс-окна, на МакДрайве или через доставку McDelivery, осуществляемую компанией Glovo (где эта услуга есть).
Правила работы McDonald’s
На сегодняшний день рестораны функционируют с определенными ограничениями. И вот с какими именно:
- «маки» работают с 9:00 до 21:00
- рестораны закрываются во время воздушной тревоги
- ресторан открывается только через час после отмены тревоги
- если тревога отменена менее чем за час до конца рабочего дня, ресторан откроется только на следующий день
- также не будут работать рестораны при отключении электроэнергии (и час после этого).
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