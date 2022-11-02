McDonald's вернулся в еще несколько городов Украины (список) — Finance.ua

McDonald's вернулся в еще несколько городов Украины (список)
2 ноября McDonald’s возобновил свою работу в Ивано-Франковске. Также открытия продолжаются в Киевской области: теперь полакомиться бургерами можно в Белой Церкви и Броварах.
Где McDonald’s работает вновь
В среду возобновил работу McDonald’s в Ивано-Франковске по улице Ивана Миколайчука, 2.
В Белой Церкви заведение работает на Леваневского, 53-К, а в Броварах — на улице Киевской, 239.
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