McDonald's с 13 октября возобновил работу еще 5 заведений в Киеве — Finance.ua
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McDonald's с 13 октября возобновил работу еще 5 заведений в Киеве

Фондовый рынок
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С четверга, 13 октября, сеть McDonald’s возобновляет работу еще пяти заведений в столице.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Теперь они работают еще и по следующим адресам:
  • ст. м. Почайна, просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ТРЦ Глобал, вул. Оноре деБальзака, 2-а
  • ул. Миколайчука, 16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ТРЦ New Way, ул. Архитектора Вербицкого, 1
Напомним, 30 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald’s в Киеве. Курьеры начали доставлять еду любителям бургеров и картофеля фри на правый берег.
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По материалам:
Finance.ua
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