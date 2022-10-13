McDonald's с 13 октября возобновил работу еще 5 заведений в Киеве — Finance.ua

McDonald's с 13 октября возобновил работу еще 5 заведений в Киеве
С четверга, 13 октября, сеть McDonald’s возобновляет работу еще пяти заведений в столице.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Теперь они работают еще и по следующим адресам:
- ст. м. Почайна, просп. Степана Бандеры, 12-а
- ТРЦ Глобал, вул. Оноре деБальзака, 2-а
- ул. Миколайчука, 16
- пл. Героев Бреста, 5
- ТРЦ New Way, ул. Архитектора Вербицкого, 1
Напомним, 30 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald’s в Киеве. Курьеры начали доставлять еду любителям бургеров и картофеля фри на правый берег.
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