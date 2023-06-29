McDonald’s открыл новый ресторан в пригороде Киева — Finance.ua

McDonald’s открыл новый ресторан в пригороде Киева Сегодня 12:30 — Личные финансы

McDonald’s открыл новый ресторан в пригороде Киева

Компания McDonald’s открыла ресторан в селе Крюковщина (Киевская область). Он стал 91-м рестораном в сети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Строительство ресторана в Крюковщине началось еще в 2021 году, но из-за вторжения рф проект отложили. С возобновлением работы сети строительство возобновилось.

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Ресторан рассчитан на 135 мест для посетителей в зале и 106 на террасе. Внутри доступны десять терминалов самообслуживания.

Для автомобилистов работает МакДрайв с двумя линиями въезда.

Ресторан будет сначала работать на выдачу блюд в заведении, позже будет доступна услуга McDelivery.

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Напомним, до 24 февраля 2022 года сеть McDonald’s насчитывала 109 ресторанов в 24 городах Украины.

20 сентября прошлого года McDonald’s начал поэтапное открытие ресторанов в Украине. С 28 марта этого года сеть начала возобновлять работу в южных и восточных регионах, стартуя с Одессы.

25 апреля в Днепре возобновили работу первые пять ресторанов McDonald’s.

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