McDonald’s открыл новый ресторан в пригороде Киева — Finance.ua

McDonald’s открыл новый ресторан в пригороде Киева
Компания McDonald’s открыла ресторан в селе Крюковщина (Киевская область). Он стал 91-м рестораном в сети.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Строительство ресторана в Крюковщине началось еще в 2021 году, но из-за вторжения рф проект отложили. С возобновлением работы сети строительство возобновилось.
Ресторан рассчитан на 135 мест для посетителей в зале и 106 на террасе. Внутри доступны десять терминалов самообслуживания.
Для автомобилистов работает МакДрайв с двумя линиями въезда.
Ресторан будет сначала работать на выдачу блюд в заведении, позже будет доступна услуга McDelivery.
Напомним, до 24 февраля 2022 года сеть McDonald’s насчитывала 109 ресторанов в 24 городах Украины.
20 сентября прошлого года McDonald’s начал поэтапное открытие ресторанов в Украине. С 28 марта этого года сеть начала возобновлять работу в южных и восточных регионах, стартуя с Одессы.
25 апреля в Днепре возобновили работу первые пять ресторанов McDonald’s.
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