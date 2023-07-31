McDonald’s откроет рестораны нового формата — Finance.ua

McDonald’s откроет рестораны нового формата
Американская корпорация McDonald’s разработала концепцию ресторанов под названием CosMc’s. Заведения начнут открывать в следующем году.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление генерального директора Криса Кэмпчински.
«Наша команда находится в процессе разработки новой концепции CosMc’s, которую мы протестируем на небольшом количестве в ограниченной географии в начале следующего года… CosMc’s — это малоформатная концепция, в которой есть все ДНК McDonald’s, но есть и своя уникальная индивидуальность», — подчеркнул он. гендиректор.
По его словам, компания предоставит более подробную информацию о концепции во время Дня инвестора в конце года.
Позже сеть подтвердила изданию, что CosMc — инопланетный персонаж из McDonaldland, вымышленной вселенной, который посетил Землю.
Ранее в McDonald’s заявили, что наращивают темпы открытия новых ресторанов в этом году. В январе компания анонсировала, что потратит более $1 млрд на открытие 1900 заведений по всему миру.
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