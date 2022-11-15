Mazda продала российское производство за 1 евро — Finance.ua
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Mazda продала российское производство за 1 евро

Технологии&Авто
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Mazda продала российское производство за 1 евро
Mazda продала российское производство за 1 евро
Японская марка Mazda решила продать производственные мощности во Владивостоке по символической цене 1 евро.
Компания Sollers подтвердила, что Mazda продаст свою половину совместного предприятия во Владивостоке за символическую плату.
Соглашение стоимостью 1 евро содержит положение о выкупе, позволяющее японской компании повторно войти в совместное предприятие в течение трех лет.
Это повторяет шаги, сделанные Ford, Nissan и Renault, которые также сотрудничали с Sollers и фактически приостановили свой российский бизнес из-за вторжения их страны в Украину.
Ожидается, что Mazda потеряет примерно 12 миллиардов иен (85 миллионов евро) из-за выхода из совместного предприятия.
Представитель Sollers сказал, что продажи уже одобрены, и компания готовится возобновить производство на заводе во Владивостоке в 2023 году — хоть и с собственными моделями.
Информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что продажа может быть завершена в ближайшие недели со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Mazda и Sollers начали производить автомобили во Владивостоке в 2012 году, а ранее на заводе выпускали около 50 000 единиц в год.
Завод использовался для сборки Mazda 6 и Mazda CX-5 из разборных комплектов, доставленных из Японии. Однако из-за проблем с цепью поставок после вторжения россии в Украину в феврале Mazda приостановила производство на заводе в апреле.
По материалам:
motorcar
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