Mazda постарается уменьшить зависимость от Китая — Finance.ua

Mazda постарается уменьшить зависимость от Китая Сегодня 18:27 — Фондовый рынок

Компания Mazda распорядилась снизить зависимость от китайских запчастей. От своих поставщиков Mazda требует увеличить складские запасы в Японии и, по возможности, перенести производство компонентов в другие страны, пишет avtomir.uа.

В первом квартале финансового года Mazda зафиксировала убыток 19,5 миллиарда иен (144,4 миллиона долларов). Главное объяснение финансовых потерь — постоянные локдауны в Китае из-за коронавируса. Топменеджер Mazda Такеши Мукаи заявил, что хотя прямыми поставщиками его компании являются компании из Европы или Японии, контрагенты могут иметь запчасти, поступающие именно через Китай.

Mazda пострадала от новых локдаунов больше других, ведь раньше она делала ставку на закупку комплектующих через Китай. Очевидно, что сейчас такая стратегия ошибочна, поэтому Mazda стремится к увеличению внутренних запасов и диверсификации производства. Кроме того, Mazda упростит структуру закупок. Старший исполнительный директор Мазда Масахиро Моро вообще дал понять, что эпоха глобализации осталась в прошлом.

Mazda находится на пороге глобального обновления модельного ряда, поэтому финансовые неудачи для нее особенно болезненны. Первая партия кроссоверов CX-60 только что поступила в продажу, а для дальнейшего расширения линейки заднеприводных моделей необходимы инвестиции.

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