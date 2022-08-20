Mazda постарается уменьшить зависимость от Китая — Finance.ua
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Mazda постарается уменьшить зависимость от Китая

Фондовый рынок
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Компания Mazda распорядилась снизить зависимость от китайских запчастей. От своих поставщиков Mazda требует увеличить складские запасы в Японии и, по возможности, перенести производство компонентов в другие страны, пишет avtomir.uа.
В первом квартале финансового года Mazda зафиксировала убыток 19,5 миллиарда иен (144,4 миллиона долларов). Главное объяснение финансовых потерь — постоянные локдауны в Китае из-за коронавируса. Топменеджер Mazda Такеши Мукаи заявил, что хотя прямыми поставщиками его компании являются компании из Европы или Японии, контрагенты могут иметь запчасти, поступающие именно через Китай.
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Mazda пострадала от новых локдаунов больше других, ведь раньше она делала ставку на закупку комплектующих через Китай. Очевидно, что сейчас такая стратегия ошибочна, поэтому Mazda стремится к увеличению внутренних запасов и диверсификации производства. Кроме того, Mazda упростит структуру закупок. Старший исполнительный директор Мазда Масахиро Моро вообще дал понять, что эпоха глобализации осталась в прошлом.
Mazda находится на пороге глобального обновления модельного ряда, поэтому финансовые неудачи для нее особенно болезненны. Первая партия кроссоверов CX-60 только что поступила в продажу, а для дальнейшего расширения линейки заднеприводных моделей необходимы инвестиции.
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По материалам:
Finance.ua
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