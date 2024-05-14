Mazda окончательно рассекретила преемника Mazda 6 (фото) — Finance.ua
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Mazda окончательно рассекретила преемника Mazda 6 (фото)

Технологии&Авто
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Mazda окончательно рассекретила преемника Mazda 6 (фото)
Mazda окончательно рассекретила преемника Mazda 6 (фото)
Появилась новая информация об электромобиле Mazda EZ-6. Электрический преемник Mazda 6 начнут производить летом, а впоследствии он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новая Mazda EZ-6 — обтекаемый седан D-класса, созданный совместно с Changan. В его основе лежит электромобиль Changan Deepal SL03, и именно на заводе Changan-Mazda в Китае будут выпускать авто.

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Электромобиль Mazda EZ-6 напоминает своего китайского собрата в профиль — у него длинный капот и приподнятая задняя часть. В то же время дизайн передней части выдержан в стилистике Mazda.
Mazda окончательно рассекретила преемника Mazda 6 (фото)

Габариты Mazda EZ-6 2025:

  • длина — 4921 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • высота — 1485 мм;
  • колесная база — 2895 мм.
В салоне на передней панели установили два дисплея. Кресла первого ряда разделены высокой центральной консолью.
Mazda окончательно рассекретила преемника Mazda 6 (фото)
Новая Mazda EZ-6 2025 будет доступна в двух заднеприводных версиях. Электрический вариант оснащен 258-сильным мотором и батареей на 66,8 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 600 км.
Mazda окончательно рассекретила преемника Mazda 6 (фото)
Другая версия будет 218-сильной, однако получит 1,5-литровый бензиновый мотор-генератор на 95 л. с. На электротяге и бензине она сможет преодолеть 1000 км. Во всех Mazda EZ-6 2025 максимальную скорость ограничат на отметке 170 км/ч.
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По материалам:
Фокус
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