МАУ продлевает остановку рейсов до середины апреля — Finance.ua

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МАУ продлевает остановку рейсов до середины апреля

Сегодня 17:23Фондовый рынок
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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» продлевает приостановку регулярных и чартерных рейсов в Украину до 16 апреля 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
«Авиакомпания „Международные Авиалинии Украины“, учитывая текущую военно-политическую ситуацию, пролонгирует приостановку регулярных и чартерных рейсов из/в Украину до 23:59 15 апреля 2022 года по киевскому времени. Авиакомпания МАУ отмечает, что поддерживает и будет поддерживать связь с МИД Украины, Министерством инфраструктуры Украины. Учитывая сложную ситуацию в условиях военного положения авиаперевозчик обращает внимание на возможность вынужденных задержек и осложнений обратной связи на сервисных каналах коммуникации с пассажирами и рассчитывает на понимание», — говорится в сообщении.
Всем пассажирам авиакомпании и гражданам Украины, которые оказались за рубежом и должны вернуться в Украину, следует зарегистрироваться на сайте Государственной регистрации украинских граждан.
Пассажиры отмененных рейсов могут воспользоваться следующими возможностями (учитывая технические нюансы в условиях военного положения в Украине):
  • переоформить билеты, рейсы, которые были отменены с 24 февраля, на новые даты после стабилизации ситуации;
  • аннулировать бронирование, чтобы билет остался активным для переоформления на новые даты, которые можно будет уточнить позже, в течение срока действия билета (год с момента приобретения);
  • получить промокод на полную сумму билета плюс 25% бонус;
  • вернуть стоимость билета. Указать точные сроки возврата пока нет возможности.
Пассажирам, которые оформили промокод в марте — апреле 2020 года, после 15 апреля в автоматическом режиме будет продлен срок действия промокода еще на один год (соответственно, до марта — апреля 2023 года).
Пассажирам, которые хотели бы получить возврат стоимости промокода, такая возможность будет предоставлена. Указать точные сроки возврата пока нет возможности.
За консультацией или переоформлением билетов рекомендуется обращаться в агентства, где были приобретены билеты, или в Центр поддержки клиентов, заполнив необходимую форму обратной связи на официальном сайте авиакомпании.
В компании добавили, что информирование пассажиров отмененных рейсов относительно дальнейших действий будет осуществляться по электронной почте или по телефону, указанным при бронировании.
По материалам: УНІАН
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