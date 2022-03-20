МАУ предлагает свои самолеты для чартерных и гуманитарных рейсов за пределы Украины — Finance.ua

МАУ предлагает свои самолеты для чартерных и гуманитарных рейсов за пределы Украины

Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

Украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» предлагает свои самолеты для чартерных и гуманитарных рейсов за пределы Украины и лизинг с полным обслуживанием оборудования, его ремонтом и страхованием.

Об этом сообщает компания на своей странице в LinkedIn.

«Во времена военного положения и закрытия воздушного пространства Украины МАУ стремится продолжать работу, чтобы обеспечить свой вклад в экономическую стабильность Украины», — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик предлагает авиакомпаниям и партнерам присоединиться к экономической поддержке Украины, пользуясь доступностью самолетов МАУ для чартерных и гуманитарных рейсов за пределы Украины и заключая соглашения «мокрого лизинга».

То есть лизинг с полным набором услуг: обслуживанием оборудования, его ремонтом, страхованием лизингодателем.

«Используя наши самолеты, вы поддерживаете работу МАУ во время войны и помогаете платить налоги в государственный бюджет Украины», — добавили в компании.

Также отмечается, что МАУ успешно проходит периодические проверки на соответствие современным требованиям безопасности эксплуатации, охватывающим все аспекты деятельности авиакомпании.

В МАУ подчеркнули, что сотрудничество возможно только с компаниями, которые не летают в Россию и Беларусь, а также не получают финансирование из этих стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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