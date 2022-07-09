МАУ начала чартерную программу с польскими партнерами — Finance.ua

МАУ начала чартерную программу с польскими партнерами Сегодня 20:28 — Фондовый рынок

МАУ начала чартерную программу с польскими партнерами

В начале июля авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала чартерные полеты по заказу туроператора ITAKA (Польша).

Таким образом, украинская авиакомпания присоединилась к обслуживанию европейского туристического трафика и продолжает свою операционную работу за пределами Украины в условиях войны.

В чартерной программе задействован Boeing 737-900 UR-PSL, который будет базироваться в аэропорту Катовице и обслуживаться 4 экипажами МАУ. В рамках сотрудничества с компанией ITAKA планируются ежедневные рейсы МАУ как из базового аэропорта, так и других городов Польши (Варшава, Краков, Жешув). Воздушное судно Международных Авиалиний Украины обеспечит сообщение на ряде европейских туристических направлений. В частности, в июле согласованы следующие чартерные рейсы:

Катовице — Малага;

Катовице — Арресифе;

Варшава — Арресифе;

Катовице — Анталия;

Жешув — Анталия;

Катовице — Тенерифе;

Катовице — Тирана;

Катовице — Лас-Пальмас;

Варшава — Лас-Пальмас;

Катовице — Марса-Алам;

Краков — Тирана;

Катовице — Джерба.

В настоящее время партнеры анализируют возможности расширения сети чартерных направлений с пролонгацией до конца высокого туристического сезона. Украинская авиакомпания как многолетний сертифицированный эксплуатант IOSA будет обеспечивать работу по всем международным стандартам эксплуатационной безопасности.

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ilikenews По материалам:

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