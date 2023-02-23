Mastercard запустит криптовалютные платежи на блокчейне — Finance.ua

Mastercard запустит криптовалютные платежи на блокчейне Сегодня 04:24 — Криптовалюта

Mastercard запустит криптовалютные платежи на блокчейне

Immersve, платежный протокол для блокчейн проектов, заключил партнерство с международной финансовой корпорацией Mastercard.

В рамках коллаборации владельцы криптовалют и интересующиеся виртуальной реальностью пользователи смогут совершать транзакции и в метавселенных, и на цифровых маркетплейсах, и просто совершая покупки в обычных магазинах.

Для транзакций будут использоваться специальные децентрализованные протоколы. Прямые криптоплатежи пользователи смогут производить с помощью собственного кошелька с поддержкой Web3. Каждая транзакция будет подписана пользовательским ключом. Кошельки и DeFi-протоколы смогут использовать программный интерфейс и смартконтракты Immersve.

«Сотрудничество с таким известным брендом с отличной репутацией, как Mastercard, станет мощным рывком в сторону всеобщего принятия Web3-кошельков», — заявил генеральный директор Immersve Джером Фори.

За последние несколько лет Mastercard заключила немало партнерств с криптокомпаниями. Вполне возможно, что коллаборации способствуют поддержанию медийности платежной системы в криптотрасли. Одной из таких инициатив стало партнерство Mastercard с криптобиржей Binance — вместе они запустили дебетовую карту в Латинской Америке. Теперь граждане Бразилии могут конвертировать 14 токенов в фиат.

noworries По материалам:

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