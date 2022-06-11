Mastercard позволит своим клиентам покупать NFT токены без криптовалюты — Finance.ua
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Mastercard позволит своим клиентам покупать NFT токены без криптовалюты

Сегодня 18:32Финтех и Карты
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Mastercard позволит своим клиентам покупать NFT токены без криптовалютыMastercard позволит своим клиентам покупать NFT токены без криптовалюты
Международная платежная система Mastercard расширяет свою платежную сеть для рынка невзаимозаменяемых токенов и Web3. Владельцы банковских карт смогут покупать NFT, не покупая предварительно криптовалюту.
Об этом представители Mastercard объявили на официальном сайте.
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В 2022 году компания активно работала над расширением своих платежных сетей для NFT. Для достижения цели Mastercard подписали соглашения о сотрудничестве с несколькими NFT-маркетплейсами (Immutable X, Candy Digital, Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway и MoonPay) — на этих платформах клиенты платежной системы смогут покупать невзаимозаменяемые токены за фиатную валюту.
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Вице-президент Mastercard Радж Дамодаран рассказал, что недавний опрос, проведенный платежной системой среди более 35 000 человек в 40 странах, показал интерес пользователей к невзаимозаменяемым токенам: «45% респондентов ответили, что приобрели NFT или намерены это сделать повторно, а 50% проявили заинтересованность получить более гибкие варианты совершения покупки».

Как заработать на NFT

По материалам: noworries
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