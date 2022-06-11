Mastercard позволит своим клиентам покупать NFT токены без криптовалюты — Finance.ua

Mastercard позволит своим клиентам покупать NFT токены без криптовалюты

Сегодня 18:32 — Финтех и Карты

Mastercard позволит своим клиентам покупать NFT токены без криптовалюты

Международная платежная система Mastercard расширяет свою платежную сеть для рынка невзаимозаменяемых токенов и Web3. Владельцы банковских карт смогут покупать NFT, не покупая предварительно криптовалюту.

Об этом представители Mastercard объявили на официальном сайте.

Читайте также Офисное здание в Нью-Йорке продадут в виде NFT за 15 000 ETH

В 2022 году компания активно работала над расширением своих платежных сетей для NFT. Для достижения цели Mastercard подписали соглашения о сотрудничестве с несколькими NFT-маркетплейсами (Immutable X, Candy Digital, Sandbox, Mintable, Spring, Nifty Gateway и MoonPay) — на этих платформах клиенты платежной системы смогут покупать невзаимозаменяемые токены за фиатную валюту.

Вице-президент Mastercard Радж Дамодаран рассказал, что недавний опрос, проведенный платежной системой среди более 35 000 человек в 40 странах, показал интерес пользователей к невзаимозаменяемым токенам: «45% респондентов ответили, что приобрели NFT или намерены это сделать повторно, а 50% проявили заинтересованность получить более гибкие варианты совершения покупки».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.