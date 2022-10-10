Массированная ракетная атака: сколько инфраструктурных объектов в Киеве и регионах повреждено — Finance.ua

Массированная ракетная атака: сколько инфраструктурных объектов в Киеве и регионах повреждено Сегодня 14:34 — Казна и Политика

В результате ракетных ударов рф по состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

«Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура. Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди», — подчеркнул Шмыгаль.

«Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью. Главная цель этих военных преступников — посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно скорее восстановить все объекты», — добавил премьер.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что ракетные обстрелы российской федерацией Украины могут привести к перебоям в энергоснабжении и веерным отключениям, профильные службы работают над оперативной ликвидацией последствий ударов.

«Под прицелом энергообъекты от Львова до Запорожья, Киевщины, Хмельнитчины, Днепра и Винницы, Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житомирщины, Кировоградщины, вообще весь юг. Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до вееров», — отметил он.

По его словам, россияне используют авиацию и огромное количество ракет по объектам критической инфраструктуры для уничтожения энергообеспечения страны.

Так, к примеру, во Львове зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры, сообщил мэр Андрей Садовый.

«Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях для восстановления водоснабжения в город», — написал он в своем телеграм-канале.

Садовый также отметил, что часть города без электроэнергии: не работает треть светофоров.

В Киеве также зафиксировали попадание российских ракет в объекты критической инфраструктуры — Голосеевском и Деснянском районах.

В результате обстрелов российскими варварами объектов критической инфраструктуры столицы и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области.

Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Киевводоканал работает в центре столицы над ликвидацией поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали, и потребителям обеспечено водоснабжение.

Также в столице возобновил работу пересадочный узел «Театральная»-«Золотые ворота».

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