Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины

Аграрный рынок
39
Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины
Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины
В понедельник, 10 октября, россия провела одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабного вторжения. Это новость всколыхнула весь мир, а также привела к изменению стоимости пшеницы, пишет Bloomberg.
Россияне массово атаковали Киев и другие ключевые города Украины, тогда как президент россии Владимир Путин фактически признал, что отдал приказ об уничтожении украинской инфраструктуры и угрожал, что это не в последний раз.
Реакция рынка на массовый обстрел Украины
На фоне этого стремительно выросли цены на пшеницу. Дело в том, что для рынка ключевую роль сыграли опасения, что эскалация создаст новые вызовы для экспорта украинского зерна, важного для мира, через Черное море.
В целом котировки на пшеницу взлетели сразу на 5%, что является самым большим скачком за этот месяц. Кроме того, возникают вопросы, смогут ли стороны согласовать продление соглашения по украинскому зерновому экспорту, срок которого должен завершиться где-то через месяц.
"Начало этой недели может быть очень нервным из-за риска роста напряжения в бассейне Черного моря",— сообщил советник компании Agritel.
Любое замедление приведет к росту цен на продовольствие, которые только недавно начали отходить от максимальных значений. О проблемах с экспортом украинского зерна уже отмечали в контексте задержек судов через «зерновой коридор» во время смотров в Турции.
На момент создания этого материала, стоимость фьючерсов на пшеницу стоят почти 945 долларов за бушель (38,7 килограмма). В настоящее время цены уже выросли на 7,30%.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.