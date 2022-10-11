Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины — Finance.ua

Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины Сегодня 19:38 — Аграрный рынок

Масштабный обстрел привел к взлету цен на пшеницу: грозит ли это экспорту зерна из Украины

В понедельник, 10 октября, россия провела одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабного вторжения. Это новость всколыхнула весь мир, а также привела к изменению стоимости пшеницы, пишет Bloomberg.

Россияне массово атаковали Киев и другие ключевые города Украины, тогда как президент россии Владимир Путин фактически признал, что отдал приказ об уничтожении украинской инфраструктуры и угрожал, что это не в последний раз.

Реакция рынка на массовый обстрел Украины

На фоне этого стремительно выросли цены на пшеницу. Дело в том, что для рынка ключевую роль сыграли опасения, что эскалация создаст новые вызовы для экспорта украинского зерна, важного для мира, через Черное море.

В целом котировки на пшеницу взлетели сразу на 5%, что является самым большим скачком за этот месяц. Кроме того, возникают вопросы, смогут ли стороны согласовать продление соглашения по украинскому зерновому экспорту, срок которого должен завершиться где-то через месяц.

"Начало этой недели может быть очень нервным из-за риска роста напряжения в бассейне Черного моря",— сообщил советник компании Agritel.

Любое замедление приведет к росту цен на продовольствие, которые только недавно начали отходить от максимальных значений. О проблемах с экспортом украинского зерна уже отмечали в контексте задержек судов через «зерновой коридор» во время смотров в Турции.

На момент создания этого материала, стоимость фьючерсов на пшеницу стоят почти 945 долларов за бушель (38,7 килограмма). В настоящее время цены уже выросли на 7,30%.

Телеканал 24 По материалам:

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