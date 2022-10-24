Маск заверил в непрерывном продолжении работы Starlink в Украине — Finance.ua

Маск заверил в непрерывном продолжении работы Starlink в Украине Сегодня 12:34 — Фондовый рынок

Starlink и в дальнейшем будет работать в Украине, несмотря на недавние конфликты. Миллиардер Илон Маск заверил в непрерывности работы спутниковой сети, даже если Пентагон откажется ее финансировать.

Об этом пишет в Twitter Илон Маск.

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«Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову (Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, — ред.), что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», — написал миллиардер.

Федоров, со своей стороны, подтвердил слова Маска и поблагодарил его за соответствующее решение.

«Это было критически важно для Украины. Мы благодарны вам!», — написал министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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