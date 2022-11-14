Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время — Finance.ua

Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время Сегодня 18:33 — Финтех и Карты

Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время

Новый владелец Твиттера Илон Маск поделился своим мнением о будущем флагманской криптовалюты.

Как написал Маск в соцсети, BTC обязательно возьмет свое и достигнет новых максимумов, однако на это нужно время.

Своим комментарием миллиардер согласился с предположением инвестора Джейсона Калаканиса, который заявил, что с ВТС будет все в порядке.

Относительно бывшего главы криптовалютной биржи FTX, банкротство которой повлекло за собой проблемы во всем криптосекторе, Сэма Бенкмана-Фрида, Маск заявил, что никогда не доверял ему. Владелец Твиттера вспомнил, что когда познакомился с Фридом, почувствовал: что-то с ним не так. Комментируя публикацию в Твиттере, где Internal Tech Emails снова обнародовали часть переписки Маска с помощником Сэма Бенкмана-Фрида 25 апреля, миллиардер сказал: «Он [Бенкман-Фрид] еще тогда включил мой внутренний детектор лжи, поэтому я не верил, что у него было 3 миллиарда».

С покупкой Твиттера Илон Маск начал активнее обсуждать криптовалюты. Судя по всему, бизнесмен доволен тем, что его платформа выступает в роли медиацентра, где пользователи узнают последние новости и развиваются все криптовалютные скандалы.

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noworries По материалам:

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