Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время — Finance.ua
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Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время

Финтех и Карты
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Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время
Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время
Новый владелец Твиттера Илон Маск поделился своим мнением о будущем флагманской криптовалюты.
Как написал Маск в соцсети, BTC обязательно возьмет свое и достигнет новых максимумов, однако на это нужно время.
Своим комментарием миллиардер согласился с предположением инвестора Джейсона Калаканиса, который заявил, что с ВТС будет все в порядке.
Маск убежден, что Bitcoin возьмет свое, просто на это нужно время
Относительно бывшего главы криптовалютной биржи FTX, банкротство которой повлекло за собой проблемы во всем криптосекторе, Сэма Бенкмана-Фрида, Маск заявил, что никогда не доверял ему. Владелец Твиттера вспомнил, что когда познакомился с Фридом, почувствовал: что-то с ним не так. Комментируя публикацию в Твиттере, где Internal Tech Emails снова обнародовали часть переписки Маска с помощником Сэма Бенкмана-Фрида 25 апреля, миллиардер сказал: «Он [Бенкман-Фрид] еще тогда включил мой внутренний детектор лжи, поэтому я не верил, что у него было 3 миллиарда».
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С покупкой Твиттера Илон Маск начал активнее обсуждать криптовалюты. Судя по всему, бизнесмен доволен тем, что его платформа выступает в роли медиацентра, где пользователи узнают последние новости и развиваются все криптовалютные скандалы.
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По материалам:
noworries
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