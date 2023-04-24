Маск рассказал, когда начнутся поставки Cybertruck — Finance.ua

Маск рассказал, когда начнутся поставки Cybertruck Сегодня 09:14 — Технологии&Авто

Маск рассказал, когда начнутся поставки Cybertruck

Cybertruck — один из «долгостроев» компании Tesla. Электрический пикап переносили много раз, меняли, дорабатывали и поднимали цену. Наконец, начало производства анонсировали на середину 2023 года. Теперь Илон Маск рассказал, когда первые покупатели смогут получить свои машины.

Об этом пишет The Verge

Уже сейчас компания ведет работу по оснащению производственной линии в Техасе всем необходимым оборудованием. Между тем, экземпляры в «альфа-версии», как отметил Маск, уже сходят с конвейера для участия в испытаниях.

Вручить первые пикапы владельцам глава Tesla рассчитывает на мероприятии, которое запланировано на конец третьего квартала. Об этом он рассказал в разговоре с инвесторами.

«Нужно время, чтобы запустить производственную линию, и это действительно очень радикальный продукт. Он сделан не так, как другие автомобили», — цитируют Маска в материале The Verge.

Интересно, что когда Маска спросили, готов ли он поделиться характеристиками Cybertruck и ценами, он предложил сохранить интригу до самого момента выхода пикапа.

Впрочем, в этом году пикап будут все равно собирать малыми партиями, а возможность перейти к крупносерийному производству в следующем году во многом будет зависеть от доступности аккумуляторов типа 4680 в достаточных количествах и по приемлемой цене.

Телеканал 24 По материалам:

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