Маск продал акций Tesla на сумму около 4 миллиардов долларов — Finance.ua
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Маск продал акций Tesla на сумму около 4 миллиардов долларов

30.04.2022, 01:19Фондовый рынок
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CEO Tesla Илон Маск продал акций Tesla на сумму около 4 млрд долларов через несколько дней после предложения купить Twitter.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Согласно предоставленным в SEC документам, основная часть продажи ценных бумаг пришлась на вторник, 26 апреля.
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Как на это отреагировали цены на акции? За два дня Маск продал 4,4 млн бумаг. Акции снизились в цене на 12% 26 апреля, но поднялись на один процентный пункт в среду, 27 апреля.
После того как информация о сделках была раскрыта, Маск в четверг, 28 апреля, написал в Twitter, что не планирует больше продавать акции Tesla.
По материалам: Економічна Правда
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