Маск продал акций Tesla на $4 миллиарда после закрытия сделки с Twitter — Finance.ua

Маск продал акций Tesla на $4 миллиарда после закрытия сделки с Twitter Сегодня 21:32 — Фондовый рынок

Маск продал акций Tesla на $4 миллиарда после закрытия сделки с Twitter

Миллиардер Илон Маск продал еще на 3,95 млрд долларов своих акций в компании Tesla, таким образом, общая продажа Маском доли в Tesla достигает 20 млрд долл.

Цель для такой продажи доли в Tesla, которая состоялась в период 4-8 ноября, не разглашается согласно представлению регулятора. Но опасения, что Маску придется продать большой пакет акций Tesla, чтобы профинансировать поглощение Twitter, оказывали давление на цену акций автопроизводителя в течение месяцев.

Акции Tesla упали на 52% в этом году и на 42% с тех пор, как миллиардер объявил о желании приобрести платформу сайта Twitter в апреле.

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Генеральный директор Tesla убеждал, что у него достаточно средств для завершения сделки с Twitter после первоначальной продажи акций автопроизводителя на сумму 8,5 миллиарда долларов в апреле. Тогда он написал в Twitter: «После сегодняшнего дня никаких дальнейших продаж [акций] TSLA не планируется».

Однако в августе он продал акций Tesla еще на 6,9 млрд долл. и связал вторую продажу непосредственно с необходимостью заплатить за сделку по соцсети.

Последние продажи Маска начались через неделю после закрытия сделки с Twitter. Реализация 19,5 млн акций состоялась по средней цене около 202 долларов за акцию. Для сравнения, к моменту продажи акций Tesla в августе средняя цена составляла 290 долларов.

Економічна Правда По материалам:

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