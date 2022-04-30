Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд после достижения соглашения о покупке Twitter — Finance.ua
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Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд после достижения соглашения о покупке Twitter

Сегодня 17:22Фондовый рынок
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Маск продал акции Tesla на $8,5 млрд после достижения соглашения о покупке TwitterМаск продал акции Tesla на $8,5 млрд после достижения соглашения о покупке Twitter, bloomberg.com
Соучредитель и глава Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму около $8,5 млрд в течение трех дней после того, как достиг согласия купить соцсеть Twitter за $44 млрд.
Как свидетельствуют документы, предоставленные Комиссии по ценным бумагам и биржам, глава Tesla продал более 9,6 млн акций со вторника по четверг по цене от 820 до 1000 долларов за акцию, пишет Wall Street Journal.
В результате у него осталось около 163 миллионов акций производителя электромобилей или почти 16% компании. По данным FactSet, Маск является самым крупным акционером Tesla и владел около 17% компании до продажи части акций на этой неделе.
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«После сегодняшнего дня дальнейшей продажи акций Tesla не планируется», — написал Маск в четверг в Twitter.
25 апреля стало известно, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск покупает компанию Twitter за $44 млрд.
Ранее ожидалось, что Twitter отклонит предложение Маска, но после того как он заявил, что обеспечил финансирование в $46,5 млрд, Twitter изменил позицию и согласился вести переговоры.
По материалам: НВ
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