Маск прилетел в Германию для анонса поставок первых электромобилей Model Y в Европе — Finance.ua
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Маск прилетел в Германию для анонса поставок первых электромобилей Model Y в Европе

Сегодня 22:30Фондовый рынок
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Tesla готовится к поставкам первых 30 автомобилей Model Y, произведенных на немецком заводе в Грюнхайде. Европейский производственный центр стоимостью €5 миллиардов является крупнейшей инвестицией в немецкий авторынок.
Маск прилетел в Берлин в понедельник и рассказал о производстве новинок.
Первые клиенты получат Model Y Performance с запасом хода 514 км уже в апреле. Стоимость одного автомобиля €63 990.
Глава Tesla предполагал, что первые электромобили выйдут с конвейера в 2021 году. У компании возникли трудности с лицензированием, так как производитель должен был отгрузить с завода в Шанхае более ранние заказы из Европы.
При полной мощности завод будет производить 500 тыс. автомобилей в год. Это на 450 тыс. электромобилей больше, чем Volkswagen продал по всему миру в 2021 году. Тем не менее, немецкий производитель по-прежнему лидирует на европейском рынке электромобилей с долей рынка 25% против 13% у Tesla. Илон Маск считает, что наращивание производства займет более двух лет.
По материалам: ITC.ua
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