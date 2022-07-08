Маск презентовал антенну Starlink для лодок — Finance.ua
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Маск презентовал антенну Starlink для лодок

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Спутниковый интернет-провайдер Starlink продемонстрировал новую тарелку, которая получила название Starlink Maritime. Устройство можно установить на лодках, яхтах или же кораблях.
Об этом пишет Engadget.
Стоимость Starlink Maritime составляет 10 тысяч долларов. Ежемесячная подписка — 5 тысяч долларов.
Как отмечает компания, тарелка обеспечит скорость загрузки данных до 350 Мбит/с в море.
По словам Маска, Maritime несколько отличается от бытовых аналогов. Устройство является двойным высокопроизводительным терминалом, который способен поддерживать связь во время мощного шторма в море. В то же время Maritime защищен от соленой воды, сильного ветра и штормов.
Пока известно, что Maritime пока будет работать только в:
  • прибрежных водах США, кроме Аляски;
  • Европе, за исключением части Норвегии, Швеции и Финляндии;
  • Австралии;
  • Бразилии;
  • Чили;
  • части Новой Зеландии.
По материалам:
РБК-Україна
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