Маск пообещал, что Twitter будет соблюдать законы ЕС — СМИ Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Американский бизнесмен Илон Маск, недавно ставший владельцем Twitter, заверил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что соцсеть будет соблюдать законодательство ЕС.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters

Во время общения с Бретоном, о котором ранее не сообщалось, Маск заверил, что Twitter будет соблюдать европейский Закон о цифровых услугах, предусматривающий штрафы в размере до 6% годового оборота компаний, не борющихся с незаконным контентом.

Также американский миллиардер согласился провести встречу с еврокомиссаром в ближайшие недели.

Отметим, что разговор Маска и Бретона состоялся после того, как представитель Еврокомиссии предупредил о необходимости соблюдения Twitter законодательства ЕС — как известно, Маск ранее высказывал неоднозначные утверждения о том, как будет руководить соцсетью.

В июле в ЕС одобрили новые правила ограничения деятельности ІТ-гигантов, которые потребуют прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом в Интернете под угрозой значительных штрафов.

Покупка Twitter Маском может иметь огромные последствия для будущего социальной платформы, особенно если бывшему президенту США Дональду Трампу будет позволено вернуться в сеть и если Маск послабит правила, которые на данный момент предотвращают распространение языка ненависти и дезинформации.

Економічна Правда По материалам:

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