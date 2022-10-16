Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине — Finance.ua
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Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Фондовый рынок
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Руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.
«Черт с ним... Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство».
Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Справка Finance.ua:

  • CNN сообщил, что компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. Маск позже подтвердил эту информацию.
  • Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяли, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.
  • В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.
  • Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.
  • 15 октября Маск заявил, что россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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