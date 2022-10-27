Маск отрицает планы сократить 75% штата Twitter — Bloomberg
Илон Маск в среду заявил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% работников после того, как получит управление компанией.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых по этому вопросу.
Маск опроверг ранее сообщенную в обращении к сотрудникам цифру. Ожидается, что сделка по приобретению Twitter на сумму 44 млрд долларов должна быть закрыта в пятницу,
Несмотря на это, по-прежнему ожидается, что миллиардер сократит штат в ходе поглощения, что вызывает беспокойство среди работников.
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