Маск отрицает планы сократить 75% штата Twitter — Bloomberg — Finance.ua
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Маск отрицает планы сократить 75% штата Twitter — Bloomberg

Фондовый рынок
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Илон Маск в среду заявил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% работников после того, как получит управление компанией.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых по этому вопросу.
Маск опроверг ранее сообщенную в обращении к сотрудникам цифру. Ожидается, что сделка по приобретению Twitter на сумму 44 млрд долларов должна быть закрыта в пятницу,
Несмотря на это, по-прежнему ожидается, что миллиардер сократит штат в ходе поглощения, что вызывает беспокойство среди работников.
По материалам:
Економічна Правда
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