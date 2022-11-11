Маск отменил удаленный режим работы в Twitter — Finance.ua

Маск отменил удаленный режим работы в Twitter Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

Маск отменил удаленный режим работы в Twitter

Новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил об отмене удаленного режима работы для сотрудников.

Об этом сообщает LBC.

«Удаленная работа больше не разрешена, если нет специального исключения. Менеджеры пришлют мне списки исключений для просмотра и утверждения», — заявил Маск, добавив, что новые правила вступают в силу с 10 ноября.

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Он также заявил, что в течение следующих нескольких дней «абсолютным приоритетом является поиск и блокировка любых проверенных ботов, троллей и спама».

Как сообщалось, Маск завершил покупку платформы Twitter за 44 млрд долларов в октябре. Он также намерен создать собственную платежную систему в Twitter.

Кроме того, Маск рассматривает возможность сделать доступ к соцсети платным.

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Укрінформ По материалам:

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