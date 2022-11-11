Маск отменил удаленный режим работы в Twitter — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск отменил удаленный режим работы в Twitter

Фондовый рынок
47
Маск отменил удаленный режим работы в Twitter
Маск отменил удаленный режим работы в Twitter
Новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил об отмене удаленного режима работы для сотрудников.
Об этом сообщает LBC.
«Удаленная работа больше не разрешена, если нет специального исключения. Менеджеры пришлют мне списки исключений для просмотра и утверждения», — заявил Маск, добавив, что новые правила вступают в силу с 10 ноября.
Читайте также
Он также заявил, что в течение следующих нескольких дней «абсолютным приоритетом является поиск и блокировка любых проверенных ботов, троллей и спама».
Как сообщалось, Маск завершил покупку платформы Twitter за 44 млрд долларов в октябре. Он также намерен создать собственную платежную систему в Twitter.
Кроме того, Маск рассматривает возможность сделать доступ к соцсети платным.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.