Маск назвал сроки готовности ракеты Starship к первому запуску — Finance.ua

Маск назвал сроки готовности ракеты Starship к первому запуску

Маск назвал сроки готовности ракеты Starship к первому запуску

Сверхтяжелая ракета-носитель Starship будет готова к первому орбитальному полету в июле этого года.

Об этом сказал основатель компании SpaceX Илон Маск во вторник, 14 июня.

«Starship будет готов к полету в следующем месяце. В понедельник я участвовал в оценке прогресса в Хай Бэй и Мега Бэй (сооружения SpaceX для строительства аэрокосмической техники. — Ред.)», — сообщил Маск в соцсетях.

Ранее SpaceX планировала осуществить первый орбитальный запуск ракеты прошлым летом, однако задержки в создании ракеты и прохождении процедур для лицензирования регулятором космодрома Boca Chica, с которого будет запущен Starship, привели к переносу сроков. Позже срок первого орбитального полета Starship переносился на январь-февраль 2022 года.

В понедельник Федеральное управление гражданской авиации США, ответственное за оценку экологичности и отсутствия опасностей места запусков для окружающей среды и инфраструктуры, обнародовало список требований к SpaceX для подачи заявки на получение лицензии на первый полет. Всего управление указало более 75 условий, которые должны соблюдаться компанией.

Согласно заявлению ведомства, предложенные компанией меры «не повлекут за собой значительных последствий для окружающей среды», а управление «проследит, чтобы SpaceX применила эти меры для процесса лицензирования».

Как известно, многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Высота Starship достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy вдвое мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

Первый запуск будет произведен с создаваемой стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках первого полета ракета совершит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

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